Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pendik İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'a veda yemeği verdi

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Pendik İlçe Kaymakamlığına atanan Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'a veda yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Pendik İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mehmet Yıldız onuruna veda yemeği düzenlendi. Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız onuruna düzenlenen veda yemeğine, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarları, kaymakamlık ve Pursaklar Belediyesi birim müdürleri katılım sağladı.

"Bugüne kadar tecrübesi ve birikimiyle ilçemize değer katan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim"

Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemize 4 yıl hizmet eden Kaymakamımız Mehmet Yıldız'ın veda yemeğinde, bir aradaydık. Bugüne kadar tecrübesi ve birikimiyle ilçemize değer katan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim. Değerli Kaymakamımız Mehmet Yıldız Pursaklar'ın gönlünde güzel bir yer edindi. Kendilerine yeni görev yeri olan Pendik ilçesinde başarılar dilerim" dedi.

"Pursaklar için birlikte çalıştığımız 4 yıl için şahsınıza ve bütün ekibinize en içten duygularımla şükranlarımı sunuyorum"

Kaymakam Mehmet Yıldız, ise veda yemeğine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile nasip olursa Pendik'te görevimize başlayacağız. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e her anından büyük keyif alarak Pursaklar için birlikte çalıştığımız 4 yıl için şahsınıza ve bütün ekibinize en içten duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyor, Pursaklarımız için başarılı hizmetlerinizin devamını diliyorum" dedi.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam Mehmet Yıldız'a hediye takdiminde bulundu. - ANKARA