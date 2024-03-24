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Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da düzenlenen mitingde pankart krizi yaşandığı iddiası kamuoyunda ses getirdi.

GÖZALTI İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde "İsrail ile ticareti kes" pankartı açan kişilerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

Servis edilen videolarla gündem getirilen haberlere yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"5 KİŞİLİK GRUP MİTİNG ALANI DIŞINA ÇIKARILDI"

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitinginde izinsiz pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşım;

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Hasan Bulut:

Peki ya neden dışarı çıkarıldı. Allah ticareti şu halde haram kilmısken. Ayetle sabitken, ashab eefendilerimiz bu emre uydular 10 yılda o zamanın en güçlü iki devletinin içinden geçtiler. Çünkü Allaha itaat ettiler ve Allah da onlara yardım etti

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Narter Nart:

Hasan Kardeş.. Haram bilene haramdır...

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Ramazan Uslu:

Diğer pankartlar izin almış mı? izinsiz pankart açtı bahanesiyle hemen atmışlar

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Alihaydar Gündoğan:

Bi ak partili olarak söylüyorum bu olay bize yakışmadı İsrail pankartı açmamışlarki gazze pankartı açmışlar neden provakotörlük olsun o mitinge giden cogu ak partili zaten ticarete karşı İsrail ile

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Irmak Ajans:

O mitinge gidenlerin ortak noktası beyin olmaması

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csd zbn:

IRMAK AJANS HERKESTE BEYİN VAR AMA SENİNİ GİBİLERDE AKIL YOK.BEYİNSİZ İNSAN OLURMU AKILSIZ

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csd zbn:

IRMAK AJANS ŞARAP HETHALDE FAZLA GELDİ AKLIN GİTİ

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o zen:

Erdoğan çıksa dese ki, israil dost ülkedir buzamana kadar bizi kandırmışlar , algı yapmışlar vs. Akp lilerin %99 inanır kabul eder.

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Ufuk Gökceoglu:

Dışarı çıkarılmaları doğrumu bilmiyorum, tüm islam aleminin böyle yapması gerekmezmi, ama yinede büyüklerimiz doğrusunu bilir...

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Talip Anşin:

İsrail dokunulmaz değildir. Akparti dışarı alarak yazık etmiş bu gonuldaslarina e bunun karşılığı olacaktır.

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