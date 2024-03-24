Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da düzenlenen mitingde pankart krizi yaşandığı iddiası kamuoyunda ses getirdi.

GÖZALTI İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde "İsrail ile ticareti kes" pankartı açan kişilerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

Servis edilen videolarla gündem getirilen haberlere yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.

"5 KİŞİLİK GRUP MİTİNG ALANI DIŞINA ÇIKARILDI"

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitinginde izinsiz pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşım;