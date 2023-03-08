Ankara kulislerini hareketlendiren Muharrem İnce iddiası! CHP kurmaylarından teklif gidecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilebileceği iddia edildi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden bazı eski CHP'li başkanların İnce'nin listelere dahil edilmesi konusunda ricacı oldukları ve Kılıçdaroğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği öne sürüldü. Bugünlerde CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçmesi bekleniyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MUHARREM İNCE'Yİ ADAY GÖSTERELİM"

Görüşme sırasında Öymen ile Çetin'in, Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesini teklif ettikleri öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKLİFE OLUMLU YANIT

İki ismin "Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP'nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur" teklifini Kemal Kılıçdaroğlu'nun olumlu karşıladığı, bugünlerde CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçmesi bekleniyor.

İNCE: DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAM

Muharrem İnce'nin tv100'den gazeteci Erdoğan Aktaş'ın gündeme getirdiği iddiaya ilişkin "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Ancak taraflar anlaşırsa İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayacak.