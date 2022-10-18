Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz

Politika Haberleri

ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz

Yunanistan'ın Türkiye ile gerilimin tavan yaptığı son günlerde ABD'yi tarafına çekme girişimlerine yanıt Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'den geldi. ABD'nin Ege'deki ortakları arasında herhangi bir taraf tutmadığına vurgu yapan Flake, "NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadesini kullandı.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruzABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake.

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yunan basınında sıklıkla ABD'nin kendilerinin yanında olacağına dair söylemler yer alıyor. Nitekim, bu sabah Türkiye'nin bir gece gelme ihtimali var mı' diye değerlendirirken, analistler söz konusu bir çatışma durumunda ABD'nin kendi yanlarında olacağına dikkat çekiyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Yunanistan Türkiye Ankara Politika Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title