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Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi

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Ankara'da akşam saatlerinde düzenlenen öğrenci destek eyleminde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay sırasında bir polis memuru yere düşerken, Tanal'ın özür teklifini memur kabul etmedi.

Son günlerde cümleleri art arda tekrarlayan söylemleri ve protestolara verdiği destekle sıkça gündeme gelen Mahmut Tanal, Yüksel Caddesi'ndeki eyleme katılarak öğrencilere destek verdi.

OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEDİ

CHP'li Tanal, sosyal medya üzerinden "Hak ihlali nedeniyle Yüksel Caddesi'nde, İnsan Hakları Anıtı önündeyim" paylaşımı yaparak öğrencilerin yanına gitti. Bir süre sonra öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Tanal, kendisinin oturma eylemine devam edeceğini açıkladı.

POLİS DÜŞTÜ

Eylem esnasında polis ekipleri müdahalede bulununca, Tanal ile bir polis memuru arasında kısa bir arbede yaşandı. Bu sırada memur dengesini kaybedip yere düşünce, Tanal memuru kaldırmaya çalıştı ve "Özür dilerim" dedi. Ancak söz konusu polis, Tanal'ın özrünü kabul etmedi.

Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıMehmet TAŞKIN:

O poliste akepeni iti

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

MEHMET TAŞKIN O İT SENİN BABANDIR

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Haber YorumlarıOğuz oğuz:

Mehmet taşkın seni kim si. Kti.

Yorum Beğen580
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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Helal olsun adama en azından özür dilemiş, malum parti elemanı gibi polisleri sıraya dizmemiş

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Polislerimizin bu eylemleri daha sert biçimde sonlandırmasını bekliyorlaruz, yeter artık bunların anladığı şekilde hareket etmenin zamandı çoktan geldide geçiyor bile.

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Haber YorumlarıSUNSET null:

oturma eylemi terör suçuna girdi de haberimiz mi olmadı!

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Haber YorumlarıGürsel:

Devletin polisine it diyecek kadar alçak insanlar var asıl it kendileri sokağa dökülmüşler itler sokakta olur.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Mehmet Taşkın Annende öyle diyordu, sonra 9 ay sonra sen dogdun...

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Haber YorumlarıNurettin:

troller orda düşmeden bağıryır atmış kendini şovcu akpli

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Haber YorumlarıŞahin:

Bu tanalı da devlet bı eline alması lazım iyice zivanada çıktı nerde bir kışkırtma var orda bitiyo

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