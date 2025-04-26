Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Ankara'da akşam saatlerinde düzenlenen öğrenci destek eyleminde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay sırasında bir polis memuru yere düşerken, Tanal'ın özür teklifini memur kabul etmedi.
Son günlerde cümleleri art arda tekrarlayan söylemleri ve protestolara verdiği destekle sıkça gündeme gelen Mahmut Tanal, Yüksel Caddesi'ndeki eyleme katılarak öğrencilere destek verdi.
OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEDİ
CHP'li Tanal, sosyal medya üzerinden "Hak ihlali nedeniyle Yüksel Caddesi'nde, İnsan Hakları Anıtı önündeyim" paylaşımı yaparak öğrencilerin yanına gitti. Bir süre sonra öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Tanal, kendisinin oturma eylemine devam edeceğini açıkladı.
POLİS DÜŞTÜ
Eylem esnasında polis ekipleri müdahalede bulununca, Tanal ile bir polis memuru arasında kısa bir arbede yaşandı. Bu sırada memur dengesini kaybedip yere düşünce, Tanal memuru kaldırmaya çalıştı ve "Özür dilerim" dedi. Ancak söz konusu polis, Tanal'ın özrünü kabul etmedi.