Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da Memur-Sen ve Hak-İş'in de yer aldığı sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'deki hastane saldırısında ölen siviller için gıyabı cenaze namazı kılındı ve yürüyüş düzenlendi.

Ankara'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Hak-İş) da yer aldığı sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'deki hastane saldırısında ölen siviller için gıyabı cenaze namazı kılınarak, yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için Memur-Sen, Hak-İş ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Ankara Kocatepe Camii'nde gıyabı cenaze namazı kılındı. Ellerine Filistin ve Türkiye bayrakları alan yüzlerce vatandaş, cenaze namazının ardından Sıhhiye Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı açıklamalarda bulundu.

"Bize düşen Filistinli kardeşlerimizin yaşam mücadelesine destek vermektir"

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 81 ilinde Gazze'deki saldırıyı kınamak için sokaklara çıkarak tepki gösteren herkese teşekkür etti. Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı direnişlerinin süreceğini vurgulayan Yalçın, "Bize düşen Filistinli kardeşlerimizin, mazlum insanların onur mücadelesine, yaşam mücadelesine destek vermektir. İnsanın doğuştan gelen dört temel hakkı vardır; bunlar yaşam hakkı, mal hakkı, nesil emniyeti ve fikir emniyetidir. Filistinli kardeşlerimizin yaşam hakkı eğer garanti değilse, bu dünyadaki tüm insanların sorunudur. Onların evlerine el konuluyor, mallarına çökülüyor, işgalciler getiriilp onların yerlerine zoraki yerleştirilerek kendileri sürgüne gönderiliyor. Burada mal emniyeti yoktur, yaşam emniyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

"Hastanelerin bile bombalandığı bir zeminde Birleşmiş Milletler neden kuruldu?"

Uluslararası örgütlerin insanların temel haklarını korumak için kurulduğuna dikkati çeken Yalçın, "Böyle haysiyetsiz bir davranışın ortaya konduğu savaştaki en güvenilir yer olan hastanelerin bile bombalandığı bir zeminde uluslararası kuruluşlar üzerine düşenleri yapmayacaksa niye kuruldu? Birleşmiş Milletler neden kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı neden kuruldu?" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'e destek için gidenler bir daha Türkiye'nin topraklarına girmemeli"

İsrail'e destek verenlere de tepki gösteren Yalçın, "İsrail elçiliğinin Türkiye temsilciği, İsrail'e desteği sosyal medyadan duyurarak teşekkür ediyor. İsrail Elçiliği sana destek verenlerle beraber defol git diyoruz. İsrail'e destek için Türkiye'den İsrail'e giden ve oradaki insanların katledilişine, yeni bir katliama destek vermeye gidenler bir daha Türkiye'nin topraklarına girememeli. Girdikleri zaman savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır" diye konuştu.

"Tarihin kaydettiği en büyük zulüm maalesef gözlerimizin önünde sergileniyor"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ise, "Şu anda Filistin'de, özellikle Gazze'de 100 yılın trajedisi yaşanıyor. Katliamlar maalesef devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı dünyası 'siyonist terör devleti' İsrail'e destek veriyor. Biliyoruz ki biyolojileri farklı olsa da genleri, kimyaları aynı olan tek bir millettir bunlar. Hazreti Muhammed'in de dediği gibi bunlar 'tek millet, küfür tek millettir'. Her gün Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail tüm dünyanın gözleri önünde çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin halkına soykırım uygulamakta. Tarihin kaydettiği en büyük zulüm maalesef gözlerimizin önünde sergileniyor" diye konuştu. - ANKARA