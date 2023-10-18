Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Başkentte İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Kocatepe Camisi'nde öğle namazında bir araya gelenler, Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Filistin'e destek için kortej düzenledi.

Gruptakiler, Mithat Paşa Caddesi'nden Sıhhiye Meydanı'na "Soykırıma Hayır" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açtı, tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Sıhhiye Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, AGD Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu konuşmalarında İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

İnsan ve Medeniyet Harekatı (İMH) Bölge Başkanı Harun Özçelik ise grup adına basın açıklamasını okudu.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, dünyanın gözüne baka baka soykırıma ve katliamlara mutlak desteklerini ilan ettiğini söyleyen Özçelik, Filistin'de yaşananların basit kınamalarla geçiştirilemeyeceğini, yalanlarla üstünün örtülemeyeceğini belirtti. Özçelik şöyle devam etti:

"İnsanlık haysiyeti, bu vahşetin mutlaka hesabının sorulmasını gerektirmektedir. İşte burada bulunan bizler ve bütün insanlık iki haftadır yaşanan vahşetin tek sorumlusu olan siyonistlerin fiili olarak cezalandırılmasını, soykırımın durdurulmasını, Filistin'e sözle değil askeri ve insani desteğin verilmesini istiyoruz. İsrail ile bütün diplomatik ilişkiler kesilmeli, siyonist büyükelçilik kovulmalıdır. İsrail her yönden yalnızlaştırılmalı, yaptıklarının hesabının sorulacağı gösterilmelidir."

Etkinliğe TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'nin yanı sıra bazı sendikalar ile STK'lerin üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.