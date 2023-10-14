Ankara'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Ankara'da yapılan 'Filistin'e destek, siyonizme lanet' mitinginde yaklaşık 800 kişi İsrail'i protesto etti. Memur-Sen ve HAK-İŞ öncülüğünde düzenlenen mitinge katılımcılar Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunu kınadı.

ANKARA'da ' Filistin'e destek, siyonizme lanet' mitingi düzenlendi. Yaklaşık 800 kişi sloganlar ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) öncülüğünde Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta düzenlenen mitinge birçok sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 800 kişi katıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunu protesto etti. Çeşitli pankart ve afişlerle tepkilerini gösteren kalabalık, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Katil ABD Filistin'den defol" sloganları attı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tarihin en büyük zorbalıklardan birisine şahit olduklarını söyleyerek, "Gazze gözlerimizin önünde katlediliyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreklerimizi dağlıyor. Sadece bugün değil, 75 yıldır bitmeyen katliam devam ediyor. Barış şehri Kudüs 75 yıldır mahzun. 16 yıldır boykot altında açık hapishaneye dönüştürülen Gazze'de 2,5 milyon insan yaşam ve haysiyet mücadelesi veriyor. Filistin'de yıkılmayan, bu zorluklara rağmen ayakta kalan bir direniş var. O iman 75 yıldır tarihin en şanlı en uzun kahramanlık destanını yazıyor. Barış ve huzurun tek yolu, işgalin sona ermesi, işgalcilerin defolup gitmesidir. Filistin halkının soykırıma karşı kendini savunma hakkı sorgulanamaz. Bu mücadele evini, yurdunu, namusunu, ailesini, kutsalını koruma mücadelesidir" dedi. Kalabalık, konuşmaların ardından dağıldı.