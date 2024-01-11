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Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 2024'ün ilk Cumhur İttifakı zirvesinin ana gündem maddesi yerel seçimler olurken, emeklilere yapılacak zam da ele alındı. Sürpriz zirve 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sona erdi. Görüşme bir saat sürdü. İki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammı konuştuğu öğrenildi.

ÖNCE BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan, saat 17:00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var

2 KONU ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammı konuştuğu öğrenildi. Görüşmede yerel seçimlere haftalar kalması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adaylık listelerine son halinin verilmesi ele alındı. Öte yandan seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları da istişare edildi.

Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (12)

mardinli yiğit:

yav bu ittifak bozulmadı mı daha.

Yanıtla3219
Ayşegül Öztabak:

rüyanız da bile göremezsiniz bozulduğunu :)))

1322
mardinli yiğit:

ama seni rüyamda görürüm..

74
mardinli yiğit:

tabak soyadlı.:)

53
haksız mıyım:

terörün belini kıranların ittifakı bitmez, bitmeyecek.ülke sahipsiz değil. israil, abd, ypg/pkk ittifakının bunu bilmesi gerek. mardinli vatansever insanlar da benim gibi düşünüyordur eminim

00
mardinli yiğit:

biz bu vatanı sizlerden çok seviyoruz merak etmeyin.

00
sade vatandaş:

bize zam falan yapmayın Allah bize ne kadar zam yapılacaksa bizim maaşımızdan alsın onlara , sayın milletvekillerine falan versin nasıl olsa verdikleri para kiraya bile yetmiyor canları sağ olsun biz çadırdada yaşarız verecekleri zamlarla sayın büyüklerimizin milletvekillerimizin bir derdine derman olur zaten verdikleri beş on kuruşta gözleri var alsın tepe tepe kullansınlar

Yanıtla1029
Ramazan Eryılmaz:

Hayırlısı olsun

Yanıtla1523
Tutankamon Hoca:

Allahım mevzuyu biliyorsun kılmadıgım namazlarla birlikte 5 vakşitte kılıcam haberin olsun.

Yanıtla1712
Göktürk Zeybek:

emeklilere reva gördüğünüz hayat startlarını yaşatmadan Allah sizin canınızı almasın. Bu mübarek günde dualarımızdan en önemlisi budur.

Yanıtla416
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