Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle Kızılay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı, bando konserleri düzenlendi. Saat 14.00'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1'inci Meclis'e kurum ve kuruluşların katılımıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Etkinlikler gün boyu devam etti.

ANKARA'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Kızılay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yollar trafiğe kapatılırken, binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile caddeleri doldurdu. Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı, bando konserleri düzenlendi. Saat 14.00'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1'inci Meclis'e kurum ve kuruluşların katılımıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Etkinlikler gün boyu devam etti.