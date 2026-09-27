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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK’nın 252. maddesi uyarınca ’Rüşvet’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK’nın 252. maddesi uyarınca ’Rüşvet’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'Rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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