Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsamında Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsamında Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyet önce Anıtkabir'i daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-7 Eylül Zabıta Haftası için kutlamalara başladı. Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan heyet ardından Anıtkabir ziyaret etti.

Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve 25 ilçenin Zabıta Müdürü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

ULUS ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Kutlamalar kapsamında Ulus Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak ile ilçe zabıta müdürleri ve zabıtaların katıldığı törende 197. yıl anısına anıta çelenk bırakıldı.

Törende konuşan ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, şunları söyledi:

"Bizler zabıta olara toplumun huzurunun ve ihtiyaçlarının, geleceğe olan inancının güvencesiyiz. Zabıta bir kent paydaşı olarak huzurla yaşamanın teminatıdır. Belediyemizin vatandaşla en fazla iç içe olan birimidir. Görevimizi icra ederken tüm kamu kuruluşları özellikle Jandarma ve polisimiz ile iş birliğiyle huzur ve güven içinde kamunun tesisi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz bu yüksek görev anlayışı ile yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bize emanet ettiği bu vatanımızı, Cumhuriyetimizi damarlarımızdaki asil kandan güç alarak koruyacağımızı bir kez daha vurgularken Zabıta Hafta'mızı da kutluyorum."

Heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

HEYET MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyet ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek kutlamalar hakkında bilgi verdi.

Hafta kapsamında devam edecek etkinlikler ile ilgili bilgi veren ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, "Haftamızı değişik etkinlikler ile kutlayacağız. Hafta içerisinde ilçelerimizde ve Polatlı'da tarihi tur da dahil olmak üzere bazı faaliyetlerle çocuklarımıza zabıta kıyafeti giydirmek gibi faaliyetlerle zabıtamızın görünürlüğünü biraz daha artırıp haftamızı kutlayacağız" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir görev ifa ediyorsunuz. Vatandaşla, esnafla yüz yüze olan sizsiniz. Gününüzü kutluyorum" dedi.