Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lozan'ın 100. Yılında Konferans Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de "100. Yılında Lozan" konulu konferans düzenledi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ile Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Lozan Dönemi'ne ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılında geçmişten günümüze antlaşmanın etkileri ve antlaşmaya dair soru işaretlerinin aydınlatılması amacıyla "100. Yılında Lozan" konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

AMAÇ: LOZAN'IN ANLAŞILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de düzenlenen konferansa; Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yanmaz, Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, Genç Akademi üyeleri, üniversite öğrenci toplulukları ve Başkent Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Lozan'ın anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasının öneminin altını çizen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Lozan'ın 100. Yıl Konferansı ile Lozan'ın önemini daha iyi anlamak için ülkemize kattığı değeri Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesindeki hocalarımızdan dinleyeceğiz. Kendi eğitmenlerimiz, genç akademinin üyeleri, üniversite öğrenci toplulukları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte bu konferansı düzenliyoruz. Bu konferansla birlikte Lozan ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak için bu gibi eğitim ve konferansları düzenlemeye devam edeceğiz."

KONFERANSA YAKLAŞIK 100 KİŞİ KATILDI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa konuşması olarak katılan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ile Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan; antlaşmanın Lozan döneminden bugüne kadar bize neler kazandırdığı ve bu süreçte Cumhuriyet'in değerlerine ne tür katkılar sağlayacağına ilişkin bilgiler verdi.

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen konferansa yaklaşık 100 kişi katıldı.