Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Karabük'te Miting Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Karabük'te düzenlediği mitinge katılan vatandaşlar, duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Emekli vatandaşların haksızlık, yalan ve dolanları protesto ettiği mitingde, diğer vatandaşlar da ülkede ayrımcılık olmayan, torpil olmayan, güzel bir Türkiye istediklerini dile getirdi.

Haber : GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN – ONUR BİNGÖL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Karabük'te düzenlediği mitinge katılan bir emekli vatandaş, "Hak, hukuk, adalet ve kötü dilin bitmesi için buradayız. Emeklileri yerin dibine soktu. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında süründürüyor ve inşallah bu düzen değişecek. Yüzde 200 olan enflasyonu yüzde 40 açıklıyorlar. Bu kadar haksızlık, yalan, dolan hepsi bunlarda" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Karabük'te miting düzenledi. Mitinge katılan vatandaşlar, duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Ev hanımı olduğunu belirten bir yurttaş, "Her şey güzel olsun diye geldik. Biz ayrımcılık olmayan bir ülke istiyoruz. Sen, ben kavgası olmayan; torpil olmayan, güzel bir ülke istiyoruz, ev hanımları olarak. Çocuklarımızın geleceği için buradayız" dedi.

Bir başka vatandaş, "Güzel bir Türkiye; huzurlu, mutlu. Hırsızların olmadığı bir ülkede yaşamak istiyorum, barış içinde. Ev hanımlarına biraz daha çok destek olsunlar. Huzurlu, mutlu yaşayalım. Çocuklarımızın geleceği güzel olsun, torunlarımızın" diye konuştu.

Bir genç ise, "Ekonomi düzelse devamı geliyor. Adalet de bununla birlikte, değişmesi gerekiyor adaletin. Bir yere girerken Ak Partili misin, değil misin diye bakılması hoş olmuyor" dedi.

"HAKSIZLIK, YALAN, DOLAN HEPSİ BUNLARDA"

Emekli TÜİK İstatistik Müdürü 67 yaşındaki vatandaş, ilk defa yönetimsel olarak böyle kötü bir dönem yaşadığını belirterek, "Hak, hukuk, adalet ve kötü dilin bitmesi için buradayız. Cumhurbaşkanı'nın 85 milyonu kucaklaması gerekirken; şerefsizinden, Allahsızından tut her şeyi söylüyor. Biz ona isyan ediyoruz. Biz emeklileri yerin dibine soktu. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında süründürüyor ve inşallah bu düzen değişecek. Yüzde 200 olan enflasyonu yüzde 40 açıklıyorlar. Bu kadar haksızlık, yalan, dolan hepsi bunlarda" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesinin sebepleri olarak, "Ülkemiz için, güzel günler görmek için, yolsuzlukların kalkması için, gençlerin iş bulması için" diyen yurttaş, şunları söyledi:

"Herkese saygılı davranılması, gençlere iş olanakları sağlanması, emeklilerin hakkını yedirilmemesi. Yolsuzluk zaten yapılmaz, ona inanıyoruz. Kesinlikle yapılmaz. Güzel, özgür bir Türkiye. Diğer ülkelerde sayılan bir ülke, daha özgür, demokratik bir ülke... Bunları bekliyoruz."

"EĞİTİM SİSTEMİMİZİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜP BİAT EDECEK İNSAN YETİŞTİRME AMACINDALAR"

Mitinge katılan bir diğer vatandaş ise, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz bir imamdan daha düşük aylık almaktadır. Bir imam günde kaç saat çalışmaktadır, bir öğretmen kaç saat çalışmaktadır? Öğretmenlerin ücretlerinin mutlaka düzeltilmesi gerekli. Emekli öğretmenler kıvranmakta. Üniversitede öğrencisi olan öğretmen arkadaşlarımız, başka işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama onlara da yasak getirilmekte. İkinci iş yapıyor, bahanesi ile onların çalışmalarına engel olunmakta. Ama imamlar ne yapıyor? Neden bu durumu düzeltmiyorlar? Çünkü onların istedikleri, kalifiye olmayan bir toplum yetiştirmek. Eğitim sistemimizin kalitesini düşürüp bu toplumda biat edecek insanları yetiştirme amacındalar. Bunların mutlaka düzeltilmesi için bu düzenin ve Tayyip Erdoğan hükümetinin mutlaka iktidardan çekilmesi gerekiyor. Ben torunlarım için buradayım. Torunlarımın geleceği tehlike altındadır. Torunlarımızın geleceği için mutlaka bu iktidarın değişmesi gerekiyor."