Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nı tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Eylül'de açılışı yapılacak Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nı tanıttı. Yavaş, alanda yapılan çalışmaları ve projenin detaylarını medya temsilcileriyle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 16 Eylül'de açılışı yapılacak Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nı tanıttı.

Yavaş, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 3,5 milyon metrekare alan üzerine Kırsal Hizmetler Dairesince kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

ABB'nin kent genelinde yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Yavaş, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın tanıtımını içeren bir sunum yaptı.

Alanda, 19 kilometre bisiklet ile 39 kilometre yürüyüş yolunun olduğunu aktaran Yavaş, 5 bin araçlık otopark, 28 araçlık karavan parkı, 18 bin metrekare çadır kamp alanı ile ailelerin akşam çocuklarıyla birlikte gelip sabahlayabilecekleri 30 glamping (ahşap ev) bulunduğunu bildirdi.

Ankaralıların alanda yetişen sebze ve meyveleri dalından toplayarak satın alabileceklerine dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada 200 dönümlük alanda arpa ve buğday ile saman balyası üretimi var. 13 dönümlük alanda da silajlık mısır üretimi var. Bunlar üretilip silaj haline getirilip Ankara'nın civarında köylerde yaşayan, 2-3 ineği olan ve başka geliri olmayan ailelere dağıtılıyor. Bunların bir kısmını Kahramanmaraş'a da gönderdik. Seralarda ürettiğimiz bitkileri, Kahramanmaraş'a da sebze fidelerini gönderdik. Orada bu yıl üretim yapıp ürünlerini aldılar. İthal hiçbir ağaç almıyoruz."

"Tarım ve rekreasyon alanı olarak Türkiye'nin en büyüğüdür"

Tarım alanında sebze, burçak, yağlık ayçiçeği, çörek otu, yonca, lavanta, tıbbi aromatik bitki ve ata tohumları gibi ürünlerin üretildiği bilgisini veren Yavaş, ilerleyen zamanlarda çiftçilerin eğitim alabilecekleri bir Tarım Akademisi kuracaklarını da söyledi.

Alanın 3 etaptan oluştuğunu dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"Birinci etapta tıbbi aromatik bitkiler bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, mini hayvanat bahçesi, lavanta bahçeleri, ekolojik göller, yağmur bendi festival alanı, kafeteryalar, çocuk eğitim serası, satış birimi, meydan, sera, spor sahaları, mini go-kart alanı, meyve bahçeleri, tek yıllık üretim bahçeleri, arıhane, idari binalar ve tuvaletler var.

İkinci ve üçüncü etapta konferans salonu, tarım kütüphanesi, konaklama tesisi olacak, gözetleme kulesi, yoga meditasyon alanı, spor merkezi, at çiftliği, tarım akademisi, zen bahçesi, piknik alanları, karavan parkı yapılacak. Aktar, keçi üretim tesisi, kompost tesisi, kurutma tesisi, depolama tesisi, çadır kamp alanı, mescit ve tuvaletler olacak. Burası tarım ve rekreasyon alanı olarak Türkiye'nin en büyüğüdür. Yani 3,5 milyon metrekare diyoruz. Ama 3 milyon 700 bin metrekaredir. Çünkü 700 bin metrekarenin bir kısmında sadece izin verilen bitkiler var."

Yavaş, açıklamalarının ardından basın mensuplarına alanı gezdirdi.

BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak çeşitli etkinlikler ve saat 19.00'daki Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.