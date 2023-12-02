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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koltuğa yeniden talip oldu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mart ayında yapılacak yerel seçimler için yeniden aday oldu. Yavaş, "Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna yeniden aday olmak için CHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu.

"ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BİZE VERMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yerel seçimlere aylar kala siyasi partilerin çalışmaları hızlanıyor. Genel başkanını değiştiren CHP'de ise İYİ Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağı halen netleşmedi. CHP lideri Özgür Özel çalışmalarını sürdürürken özellikle büyükşehirlerde belediye başkanlarının yeniden aday olması bekleniyor. İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yeniden adaylık başvurusu yapacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün CHP İl Başkanlığına başvurusunu yaptı. Yavaş, "Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olduğunu açıkladıMansur Yavaş

İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'DA RAKİP ÇIKTI

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına da kesin gözüyle bakılırken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nu da yeniden aday yapacaklarını açıklamıştı.

İYİ PARTİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

CHP'de aday adaylığı başvuruları devam ederken Genel Başkan Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, yerel seçimlerde "iş birliği" çağrısı yaptı. Akşener, bu talebi pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerine soracak. CHP, özellikle büyükşehir adaylarını netleştirmek için İYİ Parti GİK'in kararını bekliyor. Kararın olumlu çıkması durumunda iki parti heyetleri iş birliği yapılacak yerleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

CHP PARTİ MECLİSİ PAZARTESİ TOPLANACAK

Hafta sonu Antalya'da CHP milletvekilleriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek Genel Başkan Özel, 4 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Merkezinde Parti Meclisini (PM) toplayacak. PM'de yerel seçim hazırlıkları ve aday adayları başta olmak üzere İYİ Parti'nin vereceği karar ele alınacak. Bu karara göre CHP'nin yerel seçimler için yol haritası netleştirilecek. Bu süreçte PM'nin daha sık toplanacağı da bildirildi. CHP Genel Başkanı Özel, 3 Aralık Pazar günü Antalya'da yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)

Kazim Bedir:

Aynen oyle dik dur eğilme seninleyiz ilçe belediyeleri almak için uğraşmamiz lazım 25 ilçenin 23 unu almak lazım

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