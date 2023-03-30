İstifanın perde arkası! Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı talebi kabul görmeyince istifa kararı almış

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam partisinden istifa etti. Ağıralioğlu'nun süreçte yaptığı açıklamalar kamuoyunda gündem olurken, İYİ Partili ismin istifasının perde arkası da netleşmeye başladı. Ağıralioğlu'nun Meral Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiği, kabul edilmeyince kameraların önüne çıkıp istifa açıklamasında bulunduğu öne sürüldü.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 45 gün kala Ankara kulisleri yine oldukça hareketlendi. Dün akşam kameraların önüne çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurup yaşanan süreçler hakkında detaylı bilgiler verdi.

"DAYATMAYI KABUL EDİLEMEZ BULDUĞUMU İFADE ETTİM"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye yönelik tepkisi nedeniyle bu kararı aldığını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamasında "Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

"3-4 KERE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE MARUZ KALDIM"

Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim. Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarını basından öğrendim. Kendimi çok değersiz hissettim" ifadelerini kullandı.

İSTİFANIN PERDE ARKASI NETLEŞTİ

Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının perde arkası da netleşmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden partilerine tuzak kurulduğunu belirten Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener'den gelen "Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtı üzerine kendisine Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilmesini istediği iddia edildi.

AKŞENER TALEBİNİ KABUL ETMEYİNCE KAMERA ÖNÜNE ÇIKTI

Akşener'in "Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sı­rası değil" ifadesi sonrası Ağıralioğlu'nun kamera önüne çıktığı ve yaptığı açıklamaların ardındansa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in defterini tamamen kapattığı öne sürüldü. Akşener'in bir daha hiç görüşmediği Ağıralioğlu ise dün akşam yeniden ekran önüne çıkarak istifasını açıkladı.

AK PARTİ'DEN VEKİL OLACAĞINA YÖNELİK GÜÇLÜ İDDİALAR VAR

İstifa açıklamasında "Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim" ifadelerini kullanmasına rağmen Ağıralioğlu'nun AK Parti'den milletvekili olacağı yorumları yapılmaya devam ediyor.