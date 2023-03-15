Ankara bu iddiayı konuşuyor: HÜDA PAR, AK Parti'den 8 ilde vekillik istedi

AK Parti ile görüşmelerini sürdüren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna "Sayı pazarlığı yapmıyoruz" yanıtını vermişti. Ancak Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre HÜDA PAR, AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinde 8 ilde seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep etti.

Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen HÜDA PAR ile Ak Parti'nin görüşmeleri devam ediyor. Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu aynı günün akşamında ise bir televizyon programına konuk oldu.

"BİZ SAYI PAZARLIĞI YAPMIYORUZ"

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna "Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil" yanıtını vermişti.

ANKARA'YI SARSAN HÜDA PAR İDDİASI

Ancak Ankara kulislerine düşen bir iddia kısa sürede gündem oldu. HÜDA PAR'ın AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinde 8 ilde seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği öne sürüldü.

"PRENSİP OLARAK BİR PROBLEM YOK"

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu talebin dile getirildiği iddia edilen toplantının ardından HÜDA PAR Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında "Hiç şüphesiz ittifak içinde olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin parti programı ve siyasi fikirleri var. Ama hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerime devam ettik. Önümüzdeki günlerde bu belli bir noktaya gelecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır. Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise, "Sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Tavrımızı açıkladık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda prensip olarak bir problem yok ama detaylarda bir netleşme yok" dedi.