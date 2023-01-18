Ankara bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta TBMM'yi feshedecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, muhalefetin seçimler öncesindeki durumu masaya yatırıldı. "6'lı masanın bugüne dek 10 kez toplandığını, 11. toplantının 26 Ocak'ta yapılacağını ancak bu zirvelerden net bir sonuç alınamadığını" dile getiren Erdoğan'ın, "6'lı masanın bu dağınık görüntüsü nedeniyle rüzgâr AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na döndü" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"EYT VE SÖZLEŞMELİLERE KADRO GİBİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Toplantıda AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in de "Yapılan değerlendirme ve anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 41'lere yükseldiğini" açıkladığı belirtildi. Erdoğan'ın, "AK Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmelilere kadro gibi sorunları da çözdüğünü" belirttiği ve kurmaylarına "Bu icraatları yurttaşlara anlatın" talimatını verdiği kaydedildi.

14 MAYIS'A KİTLENDİ

Öte yandan AK Parti, seçim çalışmalarına da hız verdi. Partide kurmaylar, Erdoğan'ın talimatıyla partinin daha önce hazırladığı seçim beyannamelerini de kıyasladı. "AK Parti'nin, daha önceki beyannamelerinde yer alan vaatlerinin yüzde 85'inin tamamladığı" ileri sürülürken, yeni seçim beyannamesinin ise "daha anlaşılır ve net bir şekilde yazılması" kararı alındı. Öte yandan AK Parti, "Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi" için de "ince hesap" üzerinde çalışıyor. Partide, "Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması artık yavaş yavaş netleşiyor" değerlendirmesi yapılırken AK Parti'nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, eğer muhalefet Cumhur İttifakı'nın "seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine" onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta, anayasadaki "TBMM'yi fesih yetkisini kullanacağı" belirtiliyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre kararın da 9 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de "net olarak 14 Mayıs'ı işaret ediyor."

TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında, seçim tarihiyle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. Dağ, "Genele dair; haziranda tatil zamanının başlaması, üniversite sınavların o dönemde olması; diğer taraftan bu senenin hac dönemine rast gelmesi, birçok vatandaşımızın yurtdışında olma durumu sebebiyle seçim tarihinin güncellenmesi noktasında bu konuyu biz de müzakere ediyoruz. Bu konuyu kamuoyu da tartışıyor. Sayın Bahçeli de bu şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu şartlardan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bunun bir "Erken seçim olmadığını, 2023 yılı içinde yapılacak hiçbir seçimin 'erken seçim' olarak nitelendirilemeyeceğini" dile getirdi.