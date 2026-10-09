Ankara - AK Parti'li İleri: Mücadelesini verdiğimiz davayı, karşımıza dikilen şaşkınlar algılayamaz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " Ak Parti, geçmişin partisidir, bugünün partisidir, geleceğin partisidir. Bizim taşıdığımız yük, bizim mücadelesini verdiğimiz dava, karşımıza dikilen şaşkınların algılayabileceği bir dava değildir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'ye geçiş yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda, Bala Belediye Meclisi Üyesi Ali Deli ve Güdül Belediyesi Meclis Üyesi İsmet Bakır AK Parti'ye geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Büyük hizmetlere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imza attık. Dinlenmeden koşmaya devam ediyoruz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çok önemli vizyonları ortaya koyduk. Sürecin hedefini, nasıl ilerlediğini, ne kadar başarılı şekilde ileri gittiğini kamuoyuna hatırlattık. Yine, sivil anayasa noktasındaki irademizi milletimize hatırlattık. Bütün zor problemleri biz ele alırken ailemizi genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz devam ediyor. Büyük tabloya baktığımız zaman, çok kritik noktalara hep beraber ulaştık. Daha da çıtayı yükselterek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyüşümüze devam edeceğiz" diye konuştu.

'PARTİMİZE DİL UZATMAYA ÇALIŞTILAR"

Fon soruşturmalarına ilişkin konuşan İleri, AK Parti'nin karalanmaya çalışıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Partimize dil uzatmaya çalıştılar. Fon meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı daha ilk günden itibaren nettir. Bütün idari tedbirler alınmıştır. Bunun ileride tekrarlanmaması noktasında yol haritası çizilmiştir. Bunun ötesinde bu gelişmelerde sorumlu olan aktörlerin tespit edilmesi ve hesap sorulması noktasında da bütün tedbirler alınmıştır. Yargı süreçleri devam ederken partimiz de bütün mekanizmalarıyla çalışmış, yanlışa düşenlerle arasına mesafe koymuştur. Ortada bu kadar etkili çalışma varken birileri bu gelişmeler üzerinden partimizi töhmet altında bırakmaya çalışıyor. AK Parti, geçmişin partisidir, bugünün partisidir, geleceğin partisidir. Bizim taşıdığımız yük, bizim mücadelesini verdiğimiz dava karşımıza dikilen şaşkınların algılayabileceği bir dava değildir. Bizler, bu mücadelemizi verirken dünyanın son derece kritik bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu mücadeleyi verirken henüz doğmamış nesillerimiz için de önemli olduğunu biliyoruz."

'YA YALANCISINIZ YA DA UTANMAZ'

İleri, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi töhmet altında bırakmak isteyenlere sormak istiyorum, sizin partinizde böyle derinliği olan bir slogan var mı? Ahlaka vurgu yapan bir ifade var mı? İsmi Yeni ama kendi eski, zihniyeti eski bir parti çıktı, birçok iftiraları gündeme getirdi. Bu yalanları dinledik. Orada bir vekil kendince belgeler sunup bakanımızı istifaya davet etti. Belge diye sunduğu düzmeceler açığa çıkınca sonuç ne oldu? Bir iftira attınız, iftiranızın yalan olduğu ortaya çıktı. Bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız yalancısınız. Bir hataya kurban gittiyseniz ve buna rağmen hala özür dilemiyorsanız o zaman da utanmazsınız. ya yalancısınız ya utanmazsınız. Bu iftirayı attınız, yalanınız ortaya çıktı, istifa edecek misiniz? Çünkü bu millet bu oyundan bıkmıştır."

'ANKARA TEŞKİLATI OLARAK SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da "Bu yürüyüşün önünde, milletine sevdalı bir lider var. En zor günlerde sorumluluk alan, Türkiye'nin iradesine sahip çıkan, mazlumların sesini dünyaya duyuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bizim reisimize sevgimiz, birlikte yürüdüğümüz yollardan, birlikte verdiğimiz mücadelelerden gelir. Ona desteğimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızdan gelir. ve biz bu sevgiyi, bu bağlılığı her gün emeğimizle göstereceğiz. Reisimizin yükünü paylaşmak; daha çok çalışmak, daha çok gönüle ulaşmak, milletimizin derdine daha çok koşmaktır. Ankara teşkilatı olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Liderimizin yanında, milletimizin hizmetinde dimdik duruyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı