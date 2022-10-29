Anıtkabir ziyaretine damga vuran görüntü! Akşener ve Bahçeli böyle sohbet etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkânı Anıtkabir ziyareti gerçekleştirerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında objektiflere MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sohbet ettiği görüntü takıldı. Böylece bir dönem aynı partide omuz omuza mücadele veren ikili yıllar sonra ilk kez yan yana gelmiş oldu.