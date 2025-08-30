Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törende bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan duruma tepki göstererek "Burası Anıtkabir, burada slogan olmaz" dedi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İnönü'nün mezarını da ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet ekranın katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, mozeleye doğru ilerlerken ve mozeleden ayrılırken avluya alınan bazı vatandaşlar, 'Recep Tayyip Erdoğan', 'Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan' ve 'Reis' şeklinde sloganlar attı.

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

CHP'Lİ AKDOĞAN'DAN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, slogan atan vatandaşlara, "Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun, engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz, Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz, Anıtkabir'le görüşümüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olur mu? Slogan olmaz. Burada böyle bir şey yok. Burası Anıtkabir, burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın bunu, her sene olur mu ya, her sene bu iş olur mu? Ayıp denen bir şey var" diyerek tepki gösterdi.

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

ÖZGÜR ÖZEL DE ORADAYDI

Anıtkabir'deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından Anıtkabir'de parti yetkilileriyle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Onlar bilerek oraya getirildi zaten talimatla...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

Senin buraya kim getirdi acaba trollist...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOnur Yener:

Anıtkabir de baş komutan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atmanın nesi zorunuza gitti, halkın sevip takdir ettiği bir kişi, sizin içinizden de öyle biri çıksın bizde alkışlayalım, ama siz inadına hırsızları karşımıza çıkarıyorsunuz...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqmz4cmjcks:

parayla tutulmuş makarnacı topluluğu.hayır anlaşılamayan hazmedemediklerini nasılda belli ediyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
