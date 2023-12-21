Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü. Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verildi. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşmüştü. Can Atalay'ın 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'Kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

YARGITAY, AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Cezaevindeki Milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının 1 Aralık'ta yaptığı bilgilendirmeye göre; Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye ikinci kez başvuru yapılmıştı. Avukatlar Atalay'ın; 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı', 'Adil yargılanma hakkı' ve 'Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının' ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi bugün; Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararının yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşme kararı aldı.

AYM, "YENİDEN YARGILAMA VE TAHLİYE ZORUNLUDUR" DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi'nin ilk ihlal kararının gerekçesi, 27 Ekim'de Resmî Gazete'de yayınlanmıştı. Gerekçeli kararda, "Anayasa Mahkemesi'nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur" değerlendirmesi yapılmıştı.