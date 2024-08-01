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AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

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Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

AYM: CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gazi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili çarpıcı bir karar aldı. AYM, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Evren Erol:

Mevcut iktidar anayasa mahkemesini tanımıyor zaten bu nedenle ülke bir hukuk devleti değil

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Cengiz Tan:

En sonunda Adaletli karar ??????

20
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VEFA:

Tarihte hiçbir dönemde Hukuk dağıtan kurumlar, bu siyasi iktidar döneminde olduğu kadar siyasallaşmamıştır. Herşey adaletle başlar. Ülkeme çok yazık oluyor!..

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abescocuk:

Erken oldu 8 9 ay daha bekleyin

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9
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Kadir Tokay:

Bakalım hukuk tanımazlar çetesi ne yapacak.

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şahabettin Ayyıldız:

Müslüman bir ülkeyız, anayasa mahkesini ve hukuku tanımıyoruz kafayı yememek mümkün mü

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1
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Salim:

HEP BERABER HATİCEYE DEĞİL NETİCEYE BAKACAZ......

5
0
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Anormal vatandaş:

Salıverin küçük enişteyi gerginlik bitsin

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1
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