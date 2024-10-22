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Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı

Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen İbrahim Özden Kaboğlu, anayasayla ilgili "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" demişti. Kaboğlu tepki çeken sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaparak "Yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Kaboğlu seçilmesinin ardından anayasa ile ilgili, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" ifadelerini kullandı. Kaboğlu'nun anayasa ile ilgili kullandığı ifadeler tepki çekti. Kaboğlu tepki çeken sözlerinin ardından geri adım atarak yeni bir açıklama yaptı.

Kaboğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLDİ, ANLAŞILAMADI"

20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır.

İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa'nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.

KABOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaboğlu'nun anayasa ile ilgili tepki çeken sözleri şöyle olmuştu:

"Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğindeyse Madde 14'e 'İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet' tanımı kondu. O zaman 1961'de öngörülmüş olan 'İnsan haklarına dayanan devlet' kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı."

İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu'nun sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki göstermişti.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

İbrahim Özden Kaboğlu İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu Politika İstanbul 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

her nedense bugünlerde bazıları bütün işini gücünü bırakmış Atatürkün kurmuş olduğu bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyetinin anayasasının ilk dört maddesini değiştirme sevdası içine girmiş bu yalnız ülkeyi bölmek parçalamak yıkmak isteyen hainlerin hoşuna gidecek bir davranıştır bunlar keşke yunan galip gelseydi diyen atalarının vasiyetini yerine getiremediler getiremezler bu ülkenin kurumlarının yapısı üzerinde her türlü oyunu oynadılar ama şimdilik o maddeleri değiştirmeyi beceremediler

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