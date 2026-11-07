Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Elazığ'da esnafı ziyaret etti

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, kentteki özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'daki programları kapsamında il yönetimi ve belediyeyi ziyaret edeceğini, esnafla da bir araya geleceğini söyledi.

Kentteki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi için çalışma yürüteceklerini anlatan Ağıralioğlu, ziyaretlerde vatandaşların çözüm beklediği konuları hükümetin gündemine taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Gece gündüz yollardayız. Önümüzdeki seçim artık ufukta. Seçim yaklaşınca, sandık ufukta görününce daha önce duyarlı olmadıkları sorunları daha çok duyabiliyorlar."

Partilerinin, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için hazırlandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Bu hassasiyetle il il geziyoruz. Önümüzdeki dönem bulduğumuzdan daha iyisini bırakmak zorunda olduğumuz gençlerimiz içindir gayretlerimiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA