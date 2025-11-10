Anahtar Parti'den Atatürk'e Anma Ziyareti

Anahtar Parti Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Saruhan, yaptığı açıklamada; "Bugün, aramızdan ayrılışının 87. yılında, bir milletin geleceğini değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve derin bir minnetle anıyoruz. O, yalnızca bir komutan, bir devlet adamı değil; bir düşünce adamı, bir başöğretmendi. Sömürgeci güçlere karşı verilen bir bağımsızlık destanının mimarı, mazlum milletlere ışık olan bir önderdi. Enkaz haline gelmiş bir imparatorluktan, çağdaş, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye inşa etti. Bugün, O'nun bize emanet ettiği bu kutsal vatan toprağını, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve laik-demokratik düzeni korumak, en büyük görevimiz ve borcumuzdur. Ne mutlu bize ki, onun açtığı aydınlık yolda, gösterdiği hedefe emin adımlarla yürüme azmimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Atamızın fikirleri, mücadelesi ve ilkeleri, bugün Partimizin çatısı altında toplanan her bir vatansever yurttaş için yol gösterici olmaya devam ediyor. Onun mirasını yaşatmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ