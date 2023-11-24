Amsterdam'da aşırı sağın yükselişi protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ilk sırayı alması ve aşırı sağın yükselişi protesto edildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride dün yapılan erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ilk sırayı alması ve aşırı sağın yükselişi protesto edildi.

Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Hollanda'daki aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı politikaları protesto ederken, Wilders liderliğindeki PVV'nin seçimi ilk sırada tamamlamasına tepki gösterdi.

Pek çok Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteride, "Faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır." mesajı verildi.

Yapılan konuşmalarda, 22 Kasım'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı partilerin oylarının ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekildi.

Konuşmacılar, Hollanda'daki ayrımcı politikaların yanı sıra İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamalarına ses çıkarılmaması ve Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen, Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Irkçılığa karşı birlik", "Wilders? Hayır, teşekkürler", "Faşizm ve ırkçılığa karşı beraber" ve "Ne şimdi, ne de sonra, faşizme hayır" yazılı dövizler taşırken, "Faşizme hayır" ve "Irkçılığı durdur" sloganları attı.

"Yükselen aşırı sağ ve faşizmden endişeliyim"

Gösteriyi organize edenlerden Jacky Matie, AA muhabirine, dünkü seçim sonuçlarını aşırı sağcı partinin kazanmasına rağmen Hollanda'da birçok kişinin bu sonuçları desteklemediğini göstermek için toplandıklarını belirtti.

"Yükselen aşırı sağ ve faşizmden endişeliyim." ifadelerini kullanan Matie, dünkü seçim sonuçlarının Hollanda toplumunun büyük bir kısmının aşırı sağı desteklediği anlamına geldiğini kaydetti.

Matie, seçim sonuçlarının toplumdaki "farklı" grupları etkileyebileceğini anlatarak, "Bu insanlar da sesini duyurabilmeli." dedi.

Hollanda'daki genç bir birey olarak dayanışma ve yardımı arttırarak politikaları değiştirmeyi arzu ettiklerini anlatan Matie, göçmen karşıtlığının ve medyanın, aşırı sağın yükselmesini sağladığını kaydetti.

"Sağ, aşırı sağa kapıyı açtı"

Göstericilerden, 28 yaşındaki Hollandalı Anna Mattisse, çok sayıda insanın, sağcı ve aşırı sağcıların oylarını yükseltmesini bekliyordu fakat bu seviyedeki yükselişi beklemediklerini belirtti.

Mattisse, solun kendini yeterince anlatamadığını ve toplumun geneline ulaşamadığını kaydederek, "Sağ, aşırı sağa kapıyı açtı." ifadesini kullandı.

Hollanda toplumundaki farklı grupların marjinalleştirilme tehlikesine vurgu yapan Mattisse, bu durumun bir sonraki seçimlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

"Seçim sonuçlarına çok şaşırdım ve ciddi hayal kırıklığına uğradım"

Elinde, "Başörtümden elini çek" yazan bir döviz taşıyan Hollandalı Joyce van Loon, "Seçim sonuçlarına çok şaşırdım ve ciddi hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

Wilders'ın İslam'a karşı olmasına rağmen oylarını yükseltmek için seçim kampanyasında İslam karşıtı ve yabancı karşıtı söylemlerini yumuşattığını aktaran van Loon, Wilder'in ekonomik ve sosyal politikalarla alakalı vaatleriyle insanları ikna ettiğini ve oylarını yükselttiğini ifade etti.

Endişeli ve ciddi şekilde kaygılı olduğunu vurgulayan van Loon, Wilders'in Hollanda toplumunu, Müslümanları ile diğer dinlere mensup kişileri böldüğünü belirtti.

Van Loon, "Bugün bisikletimle işe giderken birisi bana, 'Defol Müslüman' şeklinde laf attı. Bu onun (Wilders) yaptıklarının doğrudan bir sonucu. Onun ülke için iyi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Aşırı sağın meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e yükseldi

Wilders'ın lideri olduğu PVV, 2021 seçimlerinde kazandığı 17 sandalyeyi iki kattan fazla artırarak 37 milletvekili çıkardı. PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e çıktı.

Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2021 seçimlerine göre 5 milletvekili kaybederek 3 sandalyeye düştü. JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi.

Buna göre, aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı.

Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Parti (SP) de 2021 seçimlerine göre 4 milletvekili kaybederek 5 sandalye elde ederken, Hollanda Senatosunda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisinde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ise 7 sandalye kazandı.