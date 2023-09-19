Amasya'da yöneticilerden esnaflara ahi pilavı

Amasya'da Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri ve beraberindeki yöneticiler, Ahilik Haftası dolayısıyla küçük sanayi sitesinde esnaflara ahi pilavı ile helva dağıttı.

Amasya'da Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri ve beraberindeki yöneticiler, Ahilik Haftası dolayısıyla küçük sanayi sitesinde esnaflara ahi pilavı ile helva dağıttı.

İşyerlerini dolaşıp bereketli kazançlar diledikleri esnafların sorunlarını dinleyen Vali Doruk, çıraklarla da mesleki eğitimleri konusunda sohbet etti. Ahilik geleneğinin Anadolu'da yüzyıllardır varlığını sürdürdüğüne değinen Yılmaz Doruk, "Ahilik, din, dil, mezhep farkı gözetmeksiniz herkese eşit muameleyi öngöreni milletimizin köklü geleneklerinden birisidir. Benimsediği ahlaki ilkelerle toplumda köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır" dedi.

Yılın ahisi seçilen Mehmet Kanar'a plaket ile beratı Vali Doruk ve Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse tarafından verildi. Programa, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez de katıldı. - AMASYA