Altılı Masa'ya katılma talebi kabul edilmemişti! Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçim öncesi siyasette hareketli günler sürerken, daha önce Altılı Masa'ya katılmak isteyen ancak talebi kabul görmeyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 17 Mart Cuma günü saat 15.00'da cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime az bir zaman kala diğer siyasi partilerin kapısını çalmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun programına göre 17 Mart Cuma günü, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşme yapılacak.

Saat 15.00'da başlayacak olan görüşme Ankara'daki BTP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

ALTILI MASA'YA KATILMA TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hüseyin Baş daha önce Altılı İttifak arasında yer almak istemiş, Meral Akşener'in masada önerdiği talep kabul edilmemişti.

Alınan bu kararın ardından BTP lideri Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altılı Masa'ya seslenerek, "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.