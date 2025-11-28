Haberler

Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Eski HDP milletvekili Altan Tan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması durumunda siyasi ittifak dengelerinin değişeceğini ve DEM Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için gerekli olan 360 milletvekili desteğini sağlayabileceğini iddia etti. Tan'a göre, bu süreçte DEM Parti, CHP'ye destek vermeyecek ve Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için oy verecek.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin siyasette taşları yerinden oynatacak değerlendirmeler yaptı. Tan, sürecin başarıya ulaşması durumunda siyasi ittifak dengelerinin değişeceğini ve Dem Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için gerekli olan 360 milletvekili desteğini sağlayabileceğini iddia etti.

"İTTİFAKLAR DEĞİŞTİ"

Ensonhaber'den Çağlar Cilara'ya açıklamalarda bulunan Tan şu ifadeleri kullandı:

"2019'da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip 'bu seçimlerde taraf olmayın' yani 'CHP'ye oy vermeyin' dediği halde Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. 2023'te Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da Şişli'de Kadıköy'de aldığı oydan daha fazla oy aldı. Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali'siz Aleviler, Kemalistler… Bunlar CHP'nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti."

"DEM PARTİ ERDOĞAN'A OY VERECEK"

"Eğer bu süreç başarıyla giderse ki bunu Erdoğan da dillendirdi hatırlatsanız, 'Biz bu süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte yürüteceğiz.' Şimdi bu böyle olursa Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için Meclis'te 360 oy lazım. Tekrar söylüyorum ihtiyatlı konuşuyorum, bugünden yarına ne olur bilmiyorum ben şahsen. Eğer bu süreç başarıyla giderse, DEM Parti erken seçim için, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de, dolaylı veya direkt destek. En azından daha ılımlı ve ihtiyatlı bir cümle kurayım; CHP'ye destek vermeyecek. Şerh koyuyorum bu iş yürürse..."

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
