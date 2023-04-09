Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti Adana Milletvekili adayı oldu

İYİ Parti'nin YSK'ya sunduğu 28. dönem milletvekilleri aday listesindeki bir isim dikkat çekti. MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana'dan milletvekili adayı oldu.

Seçimlere kısa süre kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini hazırladı. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listesini hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

ADANA'DAN 1. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın YSK'ya verdiği listede bir isim dikkat çekti. MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu.

TUĞRUL TÜRKEŞ, AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

İYİ Parti 2018 seçimlerinde Adana'da yüzde 12 oy almış ve 2 vekil çıkarmıştı. Ayyüce Türkeş'in ağabeyi Tuğrul Türkeş ise AK Parti'den milletvekili adayı gösterildi.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olan Alparslan Türkeş'in kızıdır. Doktor Ayyüce Türkeş, bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile 2012 yılında evlenmiştir.