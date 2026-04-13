Almanya ve Güney Afrika'dan ABD ve İran'a "müzakerelere devam edin" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, yaptıkları ortak açıklamada ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Wadephul, "Müzakerelerin devam etmesi tarafların, bölgenin ve dünyanın menfaatine" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Lamola ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri, Sudan'daki krizi, İran savaşı bağlamında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Wadephul, Pakistan'da başarısızlıkla sonuçlanan ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu müzakerelerin sona erdiği anlamına gelmez aksine müzakerelerin devam edeceğini varsayıyorum. Her ne kadar İslamabad'da barış olmasa da ateşkes devam ediyor ve her iki tarafa da bu süreyi değerlendirmeye devam etmeleri için çağrıda bulunabilirim. Bu dünya toplumunun menfaatine. Bu bölgenin menfaatine ve bence her ikisinin ya da üçünün menfaatine" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı açık kalmalı, bu deniz hukukunun gereği"

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan kriz nedeniyle dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Wadephul, "Afrika kıtasında gübrelerin taşınamaması nedeniyle bu yaz yaygın bir kıtlık yaşanacağı endişesi var. Asya'nın geniş bölgelerinde fosil yakıtlarda ciddi bir kıtlık var. Dolayısıyla bu konuları acilen netleştirmek ve bu yolun uluslararası bir deniz ulaşım yolu olmasını, serbest ve açık olmasını sağlamak acil bir gerekliliktir. Bu, deniz hukuku gereğidir ve herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Bunu gerçekten gerçeğe dönüştürmek, hepimizin çabası olmalıdır" dedi.

"Macaristan seçim sonuçları başarı öyküsü"

Wadephul, Macaristan seçimlerinin sonucuna ilişkin olarak, "Seçmenlerin Avrupa'yı ve dolayısıyla dayanışmamızı ve ülkelerinin daha iyi bir geleceğini desteklemek için ne kadar ikna edici ve net bir karar verdiklerini görmek beni çok etkiledi. Macaristan'daki bu yeni başlangıç havasını hissediyoruz ve daha güçlü bir Macaristan ve daha güçlü bir Avrupa için Almanya ile Macaristan arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde yenilemek ve genişletmek üzere elimizi uzatıyoruz" dedi.

Wadephul, "Bunun çok etkileyici olduğunu söylemek gerekir. Zira muhalefet burada bir AB üye ülkesinden beklenmeyecek engellerle karşı karşıya kaldı. Sonuçta bu demokrasi, Avrupa vizyonu ve insan hakları için bir başarı öyküsüydü. Bir demokrasi içinde ve Avrupa'da özellikle de elbette çeşitli girişimlerde bulunan Rusya'ya karşı büyük bir dayanışma işaretiydi. Avrupa'nın güçlü bir Macaristan'a ihtiyacı var" dedi.

"Müzakerelerin devamı için karşılıklı güven sağlanmalı"

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lamola ise, ülkesi ile Almanya arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel ilişkilere vurgu yaparak konuşmasına başladı. Lamola, ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Müzakereler tek yoldur. Müzakereler sürdürülmelidir. Diyalog derinleştirilmeli ve kapsamlı, kalıcı bir barış çözümü bulunmalıdır. Saatler süren müzakerelerin ani bir şekilde sona ermesinden çok büyük hayal kırıklığı duyuyoruz. Bu büyüklükte ve nitelikteki bir çatışmada birbiriyle diyaloğa girmek biraz zaman alır ve tarafların daha sabırlı olması gerektiğini, müzakereler için birbirlerine daha fazla hareket alanı ve esneklik tanımaları gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Askeri çözüm mümkün değil, çatışma müzakere masasında sona ermeli"

Lamola, ABD ile İran arasında barışa giden yolda karşılıklı güven oluşturulması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yapmayıp askeri önlemler almaya devam ederlerse bu müzakereler için iyi bir işaret değildir. Bu umut verici değildir. Bu boyuttaki bir çatışmada öngörülebilirliğe, güven, sabır, hoşgörü ihtiyaç var ve tüm bu faktörler bir araya geldiğinde işler yoluna girebilir. İran ile ABD arasındaki durumda ihtiyacımız olan da budur. Tüm taraflar bunu anlamalıdır. Bu faktörler bir araya getirilmelidir. Şu anda Washington'a baktığımda sabır ve hoşgörü eksikliğini görüyorum" dedi.

Lamola, "Müzakereler olmadan askeri bir çözüm mümkün değildir. Bu çatışma silah zoruyla değil müzakere masasında sona ermelidir. Bu ne silah zoruyla ne de insansız hava araçları ve füzelerle çözülebilir" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı