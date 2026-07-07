Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'den Türkçe teşekkür paylaşımı

36. NATO Zirvesine katılan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'den sosyal medya hesabından Türkçe "teşekkür" paylaşımı yaptı.

36. NATO Zirvesine katılan Almanya Şansölyesi Merz sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, " Türkiye, Almanya ve NATO için önemli bir partner ve müttefiktir. Ankara'da ve NATO Zirvesi'nde gösterdiğiniz konukseverlik için teşekkürler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı