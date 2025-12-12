Almanya, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2024'te hava trafik kontrolü sistemlerine yönelik siber saldırı ve seçim sürecindeki dezenformasyon nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim bir kez daha yükseldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese yaptığı açıklamada, Ağustos 2024'te Alman hava trafik kontrolüne yönelik siber saldırının ve bu yılın başlarında ülkedeki seçimlerini etkileme girişimlerinin arkasında Rusya'nın olduğunun tespit edildiğini, bunun üzerine Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade etti. Giese, Rus Büyükelçi Nechayev'in sabah saatlerinde bakanlığa geldiği, kendisine Almanya'nın Rusya'nın faaliyetlerini çok yakından takip ettiği ve bunlara karşılık vereceğinin söylendiğini aktardı. Giese, Rusya'nın Almanya'daki seçimlere müdahalesi noktasında ve Ağustos 2024'te Alman hava trafik kontrolü sistemlerine yönelik siber saldırıyla ilgili kanıtlar da bulunduğu belirtti. Sözcü Giese, "Rusya güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor. Rus faaliyetlerinin amacı Alman toplumunu bölmek ve Alman kurumlarına olan güveni azaltmak" diye konuştu. Almanya'nın Rusya'nın eylemlerini kınadığını ve karşı önlemler aldığını da belirten Giese, hükümetin Avrupalı ortaklarıyla koordineli olarak Rusya'nın hibrit eylemlerinin bedelini ödemesi için önlem alacağını da sözlerine ekledi.

Ne oldu?

Almanya güvenlik ve istihbarat birimlerine göre Ağustos 2024'teki siber saldırı "Fancy Bear" olarak bilinen APT28 hacker grubu ve Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) sorumluluğunda gerçekleştirildi. Alman istihbaratı, 2024'te başlayan ve Şubat 2025'teki genel seçimlere kadar devam eden dezenformasyondan da Rusya'yı sorumlu tuttu. Almanya'daki seçimleri etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyasında da eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Olaf Scholz hükümetinin Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile dönemin ana muhalefet lideri olan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), mevcut Başbakan Friedrich Merz'in hedef alındığı belirtildi. İstihbarat servislerinin raporuna göre Rusya seçim sürecinde yapay zeka ile oluşturulmuş sahte araştırma raporları, deepfake görüntü dizileri, sahte gazeteci web siteleri ve yalan tanık ifadeleri ile Alman seçmenleri etkilemeye çalıştı. - BERLİN