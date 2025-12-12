Haberler

Almanya, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Almanya, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın hava trafik kontrol sistemlerine yaptığı siber saldırı ve seçim sürecindeki dezenformasyon nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i bakanlığa çağırdı. Almanya, Rusya'nın eylemlerine karşı önlemler alacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2024'te hava trafik kontrolü sistemlerine yönelik siber saldırı ve seçim sürecindeki dezenformasyon nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim bir kez daha yükseldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese yaptığı açıklamada, Ağustos 2024'te Alman hava trafik kontrolüne yönelik siber saldırının ve bu yılın başlarında ülkedeki seçimlerini etkileme girişimlerinin arkasında Rusya'nın olduğunun tespit edildiğini, bunun üzerine Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade etti. Giese, Rus Büyükelçi Nechayev'in sabah saatlerinde bakanlığa geldiği, kendisine Almanya'nın Rusya'nın faaliyetlerini çok yakından takip ettiği ve bunlara karşılık vereceğinin söylendiğini aktardı. Giese, Rusya'nın Almanya'daki seçimlere müdahalesi noktasında ve Ağustos 2024'te Alman hava trafik kontrolü sistemlerine yönelik siber saldırıyla ilgili kanıtlar da bulunduğu belirtti. Sözcü Giese, "Rusya güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor. Rus faaliyetlerinin amacı Alman toplumunu bölmek ve Alman kurumlarına olan güveni azaltmak" diye konuştu. Almanya'nın Rusya'nın eylemlerini kınadığını ve karşı önlemler aldığını da belirten Giese, hükümetin Avrupalı ortaklarıyla koordineli olarak Rusya'nın hibrit eylemlerinin bedelini ödemesi için önlem alacağını da sözlerine ekledi.

Ne oldu?

Almanya güvenlik ve istihbarat birimlerine göre Ağustos 2024'teki siber saldırı "Fancy Bear" olarak bilinen APT28 hacker grubu ve Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) sorumluluğunda gerçekleştirildi. Alman istihbaratı, 2024'te başlayan ve Şubat 2025'teki genel seçimlere kadar devam eden dezenformasyondan da Rusya'yı sorumlu tuttu. Almanya'daki seçimleri etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyasında da eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Olaf Scholz hükümetinin Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile dönemin ana muhalefet lideri olan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), mevcut Başbakan Friedrich Merz'in hedef alındığı belirtildi. İstihbarat servislerinin raporuna göre Rusya seçim sürecinde yapay zeka ile oluşturulmuş sahte araştırma raporları, deepfake görüntü dizileri, sahte gazeteci web siteleri ve yalan tanık ifadeleri ile Alman seçmenleri etkilemeye çalıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title