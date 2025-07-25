Almanya, Filistin Devletini Tanımayı Planlamıyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamamaktadır" dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Kornelius, Almanya'nın sadece müzakere edilmiş iki devletli bir çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik getireceğine inanmaya devam ettiğini belirtti. Kornelius, "Federal hükümet, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam etmektedir. İsrail'in güvenliği Federal Hükümet için büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan kısa vadede bir Filistin devletini tanımayı planlamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin şu andaki önceliğinin acil konularda gecikmiş ilerlemenin sağlanması olduğunu belirten Kornelius, "Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanmalıdır. Aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehineler serbest bırakılmalıdır. Hamas silahsızlandırılmalıdır" dedi.

Kornelius, "İsrail Gazze'de kötüleşen insani durumu derhal iyileştirilmelidir. Acı çeken sivil halka acilen ihtiyaç duydukları malzemeleri insani bir şekilde sağlamalıdır. Geçici bir ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşebilmesi için Gazze'ye yönelik uygulanabilir bir siyasi perspektif gereklidir. Batı Şeria'nın ilhakı yönünde daha fazla adım atılmamalıdır. Alman hükümeti bu amaçla İsrail hükümeti ve uluslararası ortaklarıyla sürekli diyalog halindedir, ilerleme kaydedilmemesi halinde baskıyı arttırmaya hazırdır" ifadelerine yer verdi. Kornelius, "Bu adımlar sivil halkın çektiği acılara son vermek için kesinlikle gereklidir. Ayrıca iki devletli bir çözüm ve dolayısıyla Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalini açık tutmak için de gereklidir. Alman hükümeti bu konuda Fransa ve İngiltere ile hemfikir olduğu gibi bölgedeki ortaklarıyla da hemfikirdir" dedi. Kornelius, Filistin'i devlet tanımanın doğru zamanlamasına ilişkin bu iki ülke ile görüş ayrılıkları olduğunu da sözlerine ekledi. - BERLİN