Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci de ele alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi ziyaret kapsamında Almanya'ya geldi. Paşinyan, başkent Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, Almanya-Ermenistan ilişkilerinin, Avrupa'daki mevcut durumun ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ele alındığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan akşam saatlerinde ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek. İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - BERLİN