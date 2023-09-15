Almanya'da Çevreciler İklim Değişikliği İçin Gösteri Düzenledi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde çevreciler, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Binlerce çevreci, başkent Berlin'de iklim değişikliğine dikkat çekmek için tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Eylemciler, hükümete çağrıda bulunarak iklimi koruma konusunda ev ödevlerini yerine getirmesini istedi.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde çevreciler, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Çevrecilerin oluşturduğu "Fridays for Future" hareketi, başkent Berlin'de iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri gerçekleştirdi.

Binlerce çevreci, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesi için tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Eylemciler, üzerinde "Şimdi hareket edin", "Değişime şimdi ihtiyacımız var", "İklimi koruma temel haktır" ve "Sizin İklimi Koruma Yasası yeterli değildir" yazan dövizler taşındı.

Fridays for Future hareketinin sözcülerinden Luisa Neubauer, burada yaptığı konuşmada, hükümetin 5 yıldır beri iklim hedeflerini yıprattığını belirterek, "Bu bir skandaldır." dedi.

Neubauer, eylemleri sayesinde İklimi Koruma Yasasının yürürlüğe girdiğini, yenilenebilir enerjinin arttığını ancak bunun yeterli olmadığını ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylemciler, iklimi koruma konusunda ev ödevlerini yerine getirmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Berlin polisi gösteriye 12 bin 500 kişinin katıldığı bilgisini paylaşırken, gösteriyi organize edenler bu sayıyı 24 bin olarak açıkladı.

Öte yandan Almanya'nın diğer şehirlerinde toplam 245 noktada da iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi için gösteri düzenlendi.