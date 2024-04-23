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Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep'e ziyaret için geldi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Steinmeier, gün içerisinde çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, gün içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Politika

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