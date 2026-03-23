Almanya Başbakanı Merz: 'Trump, İran'daki saldırıları ertelediği için minnettarım'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçimlerinde sandıktan birinci çıkması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında İran savaşına ilişkin gelişmelere değindi. Başbakan Merz, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, " Orta Doğu'daki durum hakkında da konuştuk. İran'daki elektrik santrallerine yönelik yapılacağı ilan edilen saldırılarla ilgili endişelerimi kendisine ilettim. Bugün, bunu beş gün daha ertelediğini ve şimdi İran liderliğiyle acil ve doğrudan temas kurma imkanını da açtığını söylediği için minnettarım" dedi.

Almanya Başbakanı, Trump'a her bakımdan yardımcı olabileceğini teklif ettiğini de söyleyerek, "Tüm bölgeyle iyi temaslarımız var. Henüz ortak önlemlerden bahsedebileceğimiz noktada değiliz ancak ona birlikte çalışabileceğimizi ve bölgede mümkün olduğunca çabuk bir ateşkes sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizi teklif ettim. Bu şu anda zor ayrıca İsrail'in onayı olmadan da mümkün değil. Yani şu anda çatışmaların sona ermesi ve bu çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anki durumdan hareketle size daha fazlasını söyleyemem. Bu konuda büyük umut var" diye konuştu.

Trump, tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteledi

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, Tahran'ın Hürmüz Boğazını gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu. Trump bugün yaptığı açıklamada da "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı'na İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı