Almanya Başbakanı Merz'den NATO ve İsrail Açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "NATO'nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Başkentler Turu" kapsamında başkent Berlin'i ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında dün gece Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin bir soruya cevap veren Merz, "Az önce Polonya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi yaptım ve bana dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa'da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum. Rusya'dan gelen saldırılarda yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Rusya'nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı değerlendirmesine katılıyorum" diye konuştu.

"NATO'nun hava savunması, gerektiği gibi çalışmadı"

Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçları tartışacaklarını da ifade eden Merz, "NATO'nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir" dedi.

İsrail'i eleştirdi

Avrupa Birliği'nin İsrail aleyhindeki yaptırım planlarına ilişkin görüşü sorulan Merz, Gazze'de yaşananların temel sebebinin 7 Ekim 2023'te yaşananlar olduğunu iddia etti. Diğer taraftan İsrail'in adımlarını da eleştiren Merz, "İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak bu, İsrail'in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz manasına gelmez" dedi. İsrail'in dün Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği saldırıyı bu çerçevede değerlendiren Merz, "Bu, yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekattır. Arabulucu rolü üstlenmeye çalışan ve çatışmanın çözümünde çok yardımcı olan bir ülke olan Katar'ın egemenliği ihlal edilmiştir" diye konuştu.

"Filistin'in tanınmasını talep etmeyeceğiz"

Merz, "İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı da bunu, ortak kanaatimiz olarak açıkça belirtti. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler'deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti'nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir" dedi.

"ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum"

Avrupalı şirketlerin ödemeleri gereken gümrük vergisi miktarını bilmedikleri ve bu nedenle zarara uğradıkları yönündeki bir soruya Merz, "ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, aynı zamanda diğerleri, her şeyden önce çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda. Çünkü Avrupa ekonomisi bu durumdan zarar görüyor" ifadelerini kullandı. - BERLİN