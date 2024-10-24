Aliyev ve Paşinyan BRICS Zirvesi'nde Barış Sürecini Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BRICS Zirvesi marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iki ülke arasındaki barış sürecini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, iki ülke arasındaki barış gündeminin ilerletilmesi, barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi ile karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına, Barış ve Devletlerarası İlişkiler Anlaşması'nın en kısa sürede sonuçlandırılması ve imzalanması için müzakerelere devam edilmesi talimatı verdi. - KAZAN