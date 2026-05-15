Aliyev: 'Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasında, "Ailemiz olan Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir. Azerbaycan, bundan sonra da Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, zirvede yaptığı konuşmada, TDT'nin uluslararası ağırlığının artmakta olduğunu aynı zamanda da küresel süreçlerdeki rolünün ve konumunun güçlenmekte olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Geçen yıl ekim ayında Gabala Zirve Toplantısı'nda dönem başkanlığını devralan Azerbaycan, teşkilat çerçevesindeki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde faaliyet göstermektedir. Yakın günlerde Bakü'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Dünya Şehircilik Forumu'nun 13. Oturumu (WUF13) kapsamında TDT'nin şehircilik alanındaki üst düzey diyaloğu organize edilecektir. Türk halklarının bilimsel ve kültürel birliğine büyük katkı sağlamış Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına adanan Türk Dünyası Haftası haziran ayında Bakü'de gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu etkinlik, halklarımızın kültürel yaşamında önemli bir olaya dönüşecektir" dedi.

Zirve Toplantısı'nın konusunun çağın meydan okumalarını ve önceliklerini yansıttığını belirten Aliyev, "Dünya, dijital gelişim ve yapay zekanın sunduğu imkanlar sayesinde yeni bir kalkınma aşamasına adım atmaktadır. Türk devletleri bu süreçte ön sıralarda yer almalıdır. Azerbaycan'ın dijital egemenliğinin güçlendirilmesi ve inovasyon temelli ekonomik modele geçişin hızlandırılması temel görevlerimizden biridir. Bu amaçla Dijital Kalkınma Konseyi, Ulusal Yapay Zeka Merkezi ve Yapay Zeka Akademisi kurulmuştur" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'da Yapay Zeka Stratejisinin de kabul edildiğini söyleyen İlham Aliyev, "Stratejinin temel hedefleri arasında yapay zeka sektörünün geliştirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve yapay zekanın kamu yönetiminde yaygın şekilde uygulanması yer almaktadır. Ülkemizde sabit geniş bant internet kapsama oranı yüzde 100'e ulaştırılmıştır. Tüm kamu hizmetlerinin tek bir dijital platform üzerinden yürütülmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, yapay zekanın sorumlu şekilde kullanılmasının sağlanması ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi yönünde tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dijital kalkınma alanında Türk devletleriyle iş birliğinin başarıyla sürdüğüne vurgu yapan Aliyev, "Avrupa ile Asya arasında Dijital İpek Yolu projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projenin bir parçası olan Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki Trans-Hazar Fiber Optik Kablo hattının önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanmaktadır. Türk devletleriyle ulaştırma alanındaki iş birliğimiz genişlemektedir. Mevcut küresel jeopolitik şartlarda Orta Koridor'un önemi daha da artmaktadır. Hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor'un ana segmentlerinden birine dönüşecektir. Orta Koridor boyunca gümrük prosedürleri sadeleştirilmektedir. TDT çerçevesinde hazırlanan e-Permit sistemi, elektronik izinlerin hızlı şekilde verilmesini sağlamaktadır. Ailemiz olan Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir. Azerbaycan, bundan sonra da Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir" şeklinde konuştu. - TÜRKİSTAN

