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Ali Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babasına Taziye Ziyareti

Ali Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babasına Taziye Ziyareti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için Alanya'da taziye ziyaretinde bulundu ve mevlit duasına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için bugün mevlit okutuldu. Saat 11: 00'de Gazipaşa Havalimanına iniş yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye için Alanya'nın Türkler Mahallesinde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'un babasının evine geldi. Taziye evinde okutulan mevlit duasına katılan Ali Yerlikaya taziye ve duanın ardından Alanya'dan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Politika
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