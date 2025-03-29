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Ali İhsan Yavuz'dan Şeyh Edebali Türbesi Ziyareti

Ali İhsan Yavuz'dan Şeyh Edebali Türbesi Ziyareti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım da hazır bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da kendisine eşlik etti.

Ziyaret sonrası kısa açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrimize teşrif eden Genel Başkan Yardımcımız, Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz ve Milletvekilimiz Halil Eldemir ile birlikte Osmanlı devletimizin fikir babası Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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