Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olacağını öngörüyorum'

Ağrı'da basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yeni anayasa çalışmalarından seçim takvimine, "Terörsüz Türkiye" sürecinden gündemdeki diğer gelişmelere kadar birçok başlıkta mesaj verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, anayasa çalışmaları, seçim takvimi, Terörsüz Türkiye süreci ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da katıldı.

Programda konuşan Yavuz, partisinin anayasa çalışmaları kapsamında oluşturduğu 10 kişilik komisyonun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü ve hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Anayasa değişikliği için Meclis'te 360 milletvekilinin desteğinin gerektiğini ifade eden Yavuz, "Biz topyekün sivil, demokratik yeni bir anayasa yapma hevesindeyiz. Onu yapmasak 360 bile anayasayı referanduma getireceğimizi söyledik" dedi.

Seçim takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, seçimlerin normal takviminde Mayıs 2028'de yapılacağını belirterek, Meclis'in seçimlerin yenilenmesine yönelik karar almasını arzu ettiklerini söyledi. Seçimlerin öne alınması için uzun bir süreye ihtiyaç olmadığını ifade eden Yavuz, "Bu öne alma işinin altı ay, bir yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa, çok net söylüyorum, maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki? Şimdi iş yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

Henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Yavuz, "Partinin aldığı bir karar yok. Ama ben seçim tarihi Mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, toplumda ve Meclis'te sürece yönelik geniş bir destek bulunduğunu belirterek, "Çok büyük bir ittifak söz konusu. Hem toplumda hem Meclis'te çok büyük bir ittifak var. Biz bu işi halledelim, bu süreci toparlayalım" dedi.

Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla devam ettiğini ifade eden Yavuz, sürecin salimen sonuçlanması için destek ve duaların sürdürülmesini istedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Yavuz, geçmişte yaşanan depremlerle bugünkü çalışmaları karşılaştırdı. Depremin ardından 470 bin konutun yapıldığını belirten Yavuz, "Birazcık devletimizle de övünelim, gurur duyalım açıkçası. 470 bin konutun maketini yapmaya çalışsak yapamayız bile" ifadelerini kullandı.

Sosyal konut çalışmalarına, İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımlara ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki projelere de değinen Yavuz, ANKA-3, KAAN ve insansız hava araçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Enerji alanındaki yatırımlara da değinen Yavuz, petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin pandemi, Ukrayna savaşı, Suriye'deki gelişmeler ve 6 Şubat depremleri gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Yavuz, tüm bu gelişmelere rağmen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Tüm bu süreçleri geride bırakarak yarınlara ümit içinde yürüdüğümüzden emin olabilirsiniz. Yarınlarımızın daha da güzel olacağı noktasında hiçbir şüphemiz olmamalıdır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı