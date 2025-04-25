Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme karşı önlemler alınması gerektiğini kaydederek, "Deprem bizim coğrafyamızın bir gerçeği. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem, aslında bize ülkemizin birçok alanda ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'ben geliyorum' diyor. Buna rağmen hala yeterli önlem alınmıyor. 6 Şubat depreminin üzerinden geçen süreye rağmen bölgelerdeki yeniden inşa süreci son derece yavaş ilerliyor. Hükümet 650 bin konut sözü verdi ama şu ana kadar sadece 200 bin konut tamamlandı. Geri kalanı nerede? İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Biz aynı parayla 400 bin konut yapardık" dedi.

'BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM ARZULUYORUZ'

Erken seçim olmasını istediklerini belirten Babacan, "Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz. Anayasa'ya göre 2 yolu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek imzayla Türkiye'yi seçime götürecek. ya da Meclis bir karar alabilir. Orada da çoğunluk gerekir. Şu an itibarıyla baktığımızda önünde 3 yılı bulunan iktidar seçim istemiyor. Biz bir an önce erken seçim olmasını arzuluyoruz. Seçimden sonra gelen hükümet ülkeyi yönetecek bilgiye ve donanıma sahip olmalı" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN ARTIK ADAY OLMASININ YANLIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olmasını istemediklerini belirten Babacan, "Mesele cumhurbaşkanlığı adaylığı değil. AK Parti'de 3 dönem kuralı var. Erdoğan'ın da altında imzası var. Evrensel yönetim ilkeleri açısından da doğru değil. Süreyle ve hukukla sınırlandırılması gerekiyor. Ülkeyi yönetme gücü, güç zehirlenmesine neden oluyor. Biz prensip olarak Erdoğan'ın artık aday olmasının yanlış olacağını düşünüyoruz" dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Seçimlerde ittifaka karşı olmadıklarını kaydeden Ali Babacan, "Seçimlere giderken partilerin bazıları ile ittifak yapabiliyoruz. Meclis'te bir ortak grup kurduk. Adını 'Yeni Yol' koyduk. Bugün itibarıyla bir ittifak değil ama ilerde belki olabilir. DEVA Partisi seçimlere yürüyor. İttifak olur olmaz, belli değil" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendiren Babacan, "Ortada 4 konu var. 4 ayrı konunun paketlenip tek bir gün içinde devreye sokulmasını siyasi bir operasyon olarak görüyoruz. Bazı kritik dosyalarda yargı, iktidarın etkisi altında hareket etmek zorunda kalıyor. Seçilmiş insanlar her zaman hesap vermeye hazır şekilde işlerini yapmalılar. Denetimleri mutlaka bağımsız ve tarafsız işlemeli. Ne bağımsız ne de tarafsız olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.