Ali Babacan'dan Haberler.com canlı yayınında gündem yaratan açıklamalar

Haberler.com stüdyosundaki canlı yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'a konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer aldığı fotoğrafla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Babacan, resepsiyon davetinden önceden haberleri olmadığını belirterek, "O fotoğrafın dışında bir görüşme olmadı, 15 dakikalık bir oturumdu" dedi. Muharrem İnce'nin sözlerini "hiçbir kıymeti yok" ifadeleriyle eleştiren Babacan, fotoğrafın "Yeni dönemin siyasi kurgusu" şeklinde yorumlanmasına ise "Rüyalar görüyor olabilirler" yanıtını verdi. Babacan ayrıca siyasette diyalogdan yana olduklarını, her partiyle iletişim kurmaktan çekinmediklerini vurguladı.

BABACAN SES GETİREN FOTOĞRAF KARESİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Haberler.com canlı yayınında ses getiren fotoğraf karesinin perde arkasını anlattı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Babacan, "Aslında görüşme yok. O fotoğraftan başka bir şey de yok. Ama ben süreci anlatayım çok kısa bir şekilde. 1 Ekim'de her yıl akşam saatlerinde bir açılış resepsiyonu düzenlenir. Dolayısıyla biz de Meclis'te temsil eden bir siyasi parti olarak milletvekillerimizle beraber açılış resepsiyonuna katıldık. Açılış resepsiyonundan sonra, büyük salonun yanında bulunan küçük salonda Sayın Erdoğan, Sayın Kurtulmuş ve iktidar cenahından insanlar; sayın Bahçeli, eski Meclis başkanları bir araya gelmişler. Bizim ondan haberimiz yok, biz resepsiyon alanındayız. Hatta dikkat ederseniz ilk önce sadece iktidar cenahının olduğu bir fotoğraf var. Yani muhalefetten kimse yok. Arkasından bizlere bir davet geldi. Dediler ki 'Meclis Başkanımız sizleri bekliyor'. O anda resepsiyonda olan bütün genel başkanlara o davet gelmiş" ifadelerini kullandı.

"DAVETTEN HABERİMİZ YOKTU"

Babacan, "Böyle bir şey bekliyor muydunuz yoksa sizin için sürpriz mi oldu?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

"Dönem dönem bu tür şeyler oldu. Mesela 23 Nisan resepsiyonunda da... Hatırlarsanız, 31 Mart seçimlerinden hemen sonraydı. Yani CHP'nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği bir tarihtir 31 Mart 2024. O seçimlerden sonraki ilk 23 Nisan resepsiyonunda da Özgün Özel'i davet ettiler. Cumhurbaşkanı o tahta benzer altın varaklı koltukta oturuyordu. Sayın Özel'in böyle kenarda, Meclis Başkanı'nın oturduğu sırada bir yere oturmasını istemişlerdi. Dolayısıyla daha önce bu tür şeyler olmuştu. Mesela o dönemde bizi davet etmediler. Ama niye etmediler, Özgür Özel'i niye davet ettiler bilmiyorum. Hatta o dönemde o Özgür Bey'in fotoğraflarını da bazıları eleştiri konusu yapmıştı. 'Seçimi kazandın ama niye Cumhurbaşkanı'nın karşısında öyle önemsiz bir yerde oturuyorsun' diye. Dolayısıyla o davet bize gelir miydi gelmez miydi haberimiz yoktu.

"KURTULMUŞ HEPİMİZE TEŞEKKÜR ETTİ"

Ben en son içeriye girdim. Daha sonra baktım bir telaş oturma düzenini falan değiştirdiler. Derken bir sandalye gösterdiler, oraya oturduk. Selamlaştık oradakilerle tabii. Sayın Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti. Çünkü biz de Deva Partisi olarak, aynı zamanda Yeni Yol grubu olarak Meclis'te komisyon çalışmalarına ilk günden bu yana katılıyoruz, destek veriyoruz. Kurtulmuş 2-3 dakikalık bir konuşma yaptı. Ben bu daveti, Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarıyla ilgili bizlere teşekkür etmek diye okudum. Arkasından bir-iki kişi daha söz aldı. Ve daha sonra da oradan ayrıldık. Topu topu orada oturmamız 15 dakika falandır."

"TOKLAŞTIM 'NASILSINIZ' DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında bir diyalog yaşanmadığını belirten Ali Babacan, "Sayın Erdoğan dahil orada oturanlarla şöyle bir el sıkıştım, tokalaştım ve 'Nasılsınız' dedim. O kadar. Onun haricinde başka kimseyle herhangi bir diyalog olmadı. Zaten gündem tamamen o komisyonun çalışmalarıydı. Başka bir şey değildi" dedi.

"BU SÖZLERİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'teki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf için "Verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" yorumu yapan Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Haberler.com stüdyosundaki canlı yayında konuşan Babacan, ""Hiçbir kıymeti yok. Kendi tutarsızlıklarla dolu bir insanın bugün bu söylediğini, yarın tamamen başka şey söyleyebileceğinin de farkında olmamız lazım. Onun için hiçbir kıymeti yok. Yani yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" ifadelerini kullandı.

"SPEKÜLASYON ÜRETEN BİR SÜRÜ İNSAN VAR"

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin nedeninin tamamen Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bilgi vermek için kendilerini davet etmesi olduğunu ve fotoğrafın bu minvalde okunması gerektiğini belirten DEVA Partisi lideri Babacan "Fotoğrafın içinde insan olarak sadece ben değil, diğer bütün milletvekillerimiz, ortamda olan bütün milletvekillerimiz bu akşam öyle okuduk. Ama ertesi gün baktık ki o fotoğrafı farklı farklı okuyan, farklı farklı spekülasyon üreten bir sürü insan var. Yani tamam, onlar dışarıdan bakıp öyle okuyor. Ama biz de fotoğrafın içindeki insanlar olarak öyle diyoruz. Artık kim nasıl isterse öyle okur. Ha şu da var. Yani iktidar yalnız medyada o fotoğrafı başka türlü yansıtmaya da çalıştı. Ben bugün hiç bakamadım ama dün baktığım haberlerde, yani orada da farklı farklı yansıtmalar vardı.

"SİYASETTE DİYALOGDAN YANAYIZ"

Bakın siyasette de gazetecilikte de ben çizgisi belli olan insanları çok seviyorum. Çizgisi belli olanları. Ama bazılarına bakıyorum ki çizgisi falan yok, istikameti yok yani. Nereye gidiyor, ne yapıyor? Okuyamıyorum, bilemiyorum. Biz istikameti belli, çizgisi belli olan insanları seviyoruz. Öyle değil. Ha şu da var. Yani belki bütün bunları konuştuk ama siyasette biz hep diyalogdan yanayız bakın. Siyasette biz diyalogdan yanayız. Yani iktidar ve muhalefet partilerinin de birbirleriyle diyalog içerisinde olması gerektiğini de hep söylüyoruz. Çünkü bu ülkenin sorunları çözülecekse konuşarak diyalogla çözülecek.

"HER PARTİ İLE DİYALOG İÇİNDE OLMAYI İSTERİZ"

Yani bir siyasi parti ile oturursunuz, konuşursunuz, karşılıklı birbirini dinlersiniz, birbirinin pozisyonunu anlarsınız, argümanlarını anlarsınız, tamam, o ayrı bir şeydir. Ama hadi şu konuda beraber çalışalım, hadi şu konuda iş birliği yapalım, ayrı bir şeydir. Dolayısıyla biz her parti ile diyalog içinde olmayı isteriz. Kaldı ki bizim diyalog içinde olmadığımız merhabamızın olmadığı DEVA Partisi olarak bir tek AK Parti kalmıştı bugüne kadar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bile iki bayramdır bizimle kurumsal olarak bayramlaşıyor. Yani geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ve önceki Ramazan Bayramı'nda kurumsal olarak bizimle bayramlaşmak istediler. Sayın Bahçeli beni aradı her iki bayramdan önce bayramını kutladı." Dedi.

TBMM'deki resepsiyonda çekilen Erdoğan-Babacan fotoğrafı "Yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir" şeklinde yorumlandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com canlı yayınında yöneltilen "DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?" sorusuna, "O kadar abartılı dedikodular ki. Rüyalar görüyor olabilirler. 0 fotoğrafa bakıp hülyalar görüyor olabilirler." dedi.

"MECLİS BAŞKANI BİZE TEŞEKKÜR ETTİ"

Babacan sözlerinin devamında ise, "Yaz boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon çalıştı. Türkiye'de terörün bitmesiyle ilgili bir komisyon bu. Arkasından da hak ve özgürlüklerle ilgili çalışma yapmasını istediğimiz bir komisyon bu. Biz bu komisyona baştan destek verdik. Hatırlarsanız ilk açıkladığında ben, 'Çok zor iş. Yüzde 5 bile çözüm ihtimali olsa biz yine de destekleyeceğiz' dedim. Sayın Erdoğan'dan bile önce destek verenlerden biri olduk, o aylar sonra konuşmaya başladı. Dolayısıyla bizim ilk günden beri içinde olduğumuz, destek verdiğimiz bir çalışma ile ilgili Meclis Başkanı bize ve diğer genel başkanlara teşekkür etti. Benim için o fotoğraf onun dışında bir anlam taşımıyor" dedi.

"BİZİ ASIL HEDEF ALAN MUHALEFETİ DESTEKLEYEN MEDYA"

Babacan, muhalefetten gelen tepkilerin aslında doğrudan siyasi partilerden değil, muhalefeti destekleyen medyadan geldiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir ana muhalefet partisi Meclis açılışına katılmadı. Bu, kendi kararlarıdır ve saygı duyuyoruz. Ancak bizi hedef alan asıl eleştiriler, muhalefeti destekleyen medyadan geliyor. Bu medya böyle devam ederse, CHP giderek daha da yalnızlaşır."

"BİZİM AÇIKLAMALARIMIZA RAĞMEN FARKLI MANŞETLER ATTILAR"

Gazetecilerin DEVA Partili isimleri arayıp fotoğrafın nedenini sormasına rağmen gerçeğin çarpıtıldığını savunan Babacan, "Eğer açıklamalara rağmen hâlâ farklı manşetler atılıyorsa bu art niyetlidir. Vatandaşa yanlış bilgi vermektir" dedi.