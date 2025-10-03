Haberler

Ali Babacan'a açık açık sorduk: DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki resepsiyonda çekilen Erdoğan-Babacan fotoğrafı "Yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir" şeklinde yorumlandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com canlı yayınında yöneltilen "DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?" sorusuna...

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimler katıldı.

"YENİ DÖNEMİN SİYASİ KURGUSUNUN İŞARETİ OLABİLİR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi ve ortaya çıkan fotoğraf hükümete yakın bazı yazarlar tarafından "Yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir" şeklinde yorumlandı.

HABERLER.COM'A DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Haberler.com canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündem yaratan fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin yönelttiği "DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?" sorusuna...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.