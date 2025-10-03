Ali Babacan'a açık açık sorduk: DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimler katıldı.

"YENİ DÖNEMİN SİYASİ KURGUSUNUN İŞARETİ OLABİLİR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi ve ortaya çıkan fotoğraf hükümete yakın bazı yazarlar tarafından "Yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir" şeklinde yorumlandı.

HABERLER.COM'A DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Haberler.com canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündem yaratan fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin yönelttiği "DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?" sorusuna...