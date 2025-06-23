Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine
Haber Videosu

Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine Antalya'nın Alanya ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine oldu.

Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Vali Yardımcılığı görevinden Alanya Kaymakamlığına atanan Şakir Öner Öztürk, ilk ziyaretini 2018 yılında Hakkari'de şehit düşen Topçu Er Yusuf Önder'in ailesine yaparak gerçekleştirdi. Şehit ailesinin Alanya'da bulunan evinde ziyaret gerçekleştiren Öztürk, Şehit Yusuf Önder'in ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra konuttan ayrıldı.

Göreve bugün itibariyle başlayan Alanya Kaymakamı Öztürk'e ziyarette; Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Teğmen Mert Evci eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Politika
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı

Kırık raketlerini satışa çıkardı, fiyatı dudak uçuklattı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.